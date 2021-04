🎥 Conte sur un nuage après une nouvelle performance de Lukaku : "La ligne d'arrivée est en vue"

L'Inter se rapproche de plus en plus du Scudetto et c'est en partie grâce à un nouveau but signé Romelu Lukaku. Antonio Conte est devenu fou l'espace d'un instant.

Lors de sa conférence de presse, il était déjà calme, mais juste après le match, il est tombé dans les bras de son coordinateur sportif Lele Oriali. La fête dans le vestiaire était également au rendez-vous. "Non, ce n'était pas une fête de titre," plaisante Conte. "Nous ne faisons cela que lorsque nous avons une certitude mathématique." Mais avec la victoire contre Bologne, un grand pas a été franchi. L'avance est de huit points sur le rival milanais. "Bien sûr, la ligne d'arrivée est en vue. Chaque victoire pèse de plus en plus lourd à la fin de la saison. Mais il faut encore le montrer sur le terrain, il reste encore dix matchs à disputer et donc il reste encore trente points à prendre." Mais on s'attend à ce que Conte ramène à nouveau la gloire de l'Inter, après un creux de dix ans. "L'objectif était de gagner quelque chose d'ici trois ans ou du moins de construire quelque chose dont les fans de l'Inter peuvent être fiers." 🇧🇪 | Au bon endroit, au bon moment. 🎯 #BolognaInter pic.twitter.com/BQSVnxM1ym — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 3, 2021