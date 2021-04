Stefan Effenberg impressionné par Kylian Mbappé

Auteur d'un doublé, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été particulièrement efficace face au Bayern Munich (3-2) mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

L'ancien joueur du Bayern Munich, Stefan Effenberg a été impressionné par la performance de Kylian Mbappé (22 ans, 8 matchs et 8 buts en C1 cette saison).

"Avec son doublé, Mbappé a été l'homme du match, du moins sur le plan offensif. Il a une nouvelle fois fait preuve d'un remarquable sang-froid au niveau de la finition. On ne l'a pas souvent vu à l'oeuvre au cours des 90 minutes, mais dès qu'il avait le ballon, on a senti qu'il constituait un vrai danger pour la défense avec ses dribbles, ses accélérations et ses changements de rythme. Après son triplé au Camp Nou en 8es de finale aller (4-1), il est en train de confirmer son extraordinaire potentiel au plus haut niveau européen", a confié le consultant de Sport 1 pour L'Équipe.