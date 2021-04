Coupe de France : un choc en quart de finale, deux Petits Poucets encore en lice

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieur hier. Quatre affiches sont planifiées, donc un choc entre Lyon et Monaco.

On connait les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort réalisé par Gwladys Épangue a rendu son verdict hier. Parmi les quatre oppositions, un duel attire particulièrement l'attention. En effet, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, concurrents dans la course au titre, s'affronteront au Groupama Stadium.

De son côté, le Paris Saint-Germain recevra Angers au Parc des Princes. Deux équipes de National (quatrième division) sont encore en lice. Après avoir fait sensation en éliminant l'Olympique de Marseille en 16ème de finale (2-1), le Canet Roussillon FC devra se débarasser de Montpellier. Enfin, le GFA Rumilly Vallières défiera Toulouse.

Pour rappel, les rencontres se dérouleront le mardi 20 et le mercredi 21 avril. Les huit équipes se disputeront quatre places dans le dernier carré de la compétition. Qui succèdera au Paris Saint-Germain, vainqueur de la précédente édition ?