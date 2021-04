Emmanuel Dennis dans l'impasse avec Cologne

Emmanuel Dennis est en difficulté. L'international nigérian n'arrive pas à se faire une place en Allemagne. Hier, il n'était même pas sur la feuille de match de Cologne pour affronter Mayence (défaite 2-3). Depuis plusieurs mois, le joueur de 23 ans semble bien loin de son meilleur niveau.

Pour rappel, le natif d'Abuja a rejoint Cologne le 25 janvier dernier, sous la forme d'un prêt, en provenance du Club Bruges. Si une option d'achat existe dans son contrat, ses performances, jugées insuffisantes, ne devraient pas convaincre les Geißböcke de la lever. Un retour à Bruges semble plus que probable.

À partir de maintenant, il reste six journées à Emmanuel Dennis pour changer la donne. D'ailleurs, l'ancien attaquant des Blauw en Zwart pourrait profiter du changement d'entraîneur pour inverser la tendance. Aujourd'hui, Cologne a annoncé le limogeage de Markus Gisdol, remplacé par Friedhelm Funkel.

