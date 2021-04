Le coach de Sebastiaan Bornauw prend la porte

Dans le dur en Bundesliga, le FC Cologne va confier son destin à un nouveau coach.

Clap de fin pour Markus Gisdol à Cologne. Le coach allemand de 51 ans n'a, en effet, pas résisté à la mauvaise série de son club qui n'a plus remporté le moindre match de championnat depuis le 6 février dernier.

Arrivé il y a un peu plus d'un an, Markus Gisdol cède donc sa place. Et si l'identité de son successeur n'a pas encore été dévoilée, sa mission sera périlleuse: le club de Sebastiaan Bornauw occupe la 17e place, avec trois unités de retard sur l'Arminia Bielefeld, 16e et barragiste provisoire.