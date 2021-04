Carragher fracasse la Ligue 1

L'ancien défenseur de Liverpool critique le PSG et la Ligue 1, sans prendre de gants.

Grands artisans de la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Neymar (29 ans, 7 matchs et 6 buts en LdC cette saison) et Kylian Mbappé (22 ans, 9 matchs et 8 buts en LdC cette saison) ont montré qu'ils étaient au-dessus du lot. Pour l'ancien défenseur central de Liverpool, Jamie Carragher, les deux joueurs n'ont rien à faire en Ligue 1.

"Je n'aime pas le (Neymar) voir là-bas, au PSG. Je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour le PSG. Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, c'est un championnat médiocre, moyen. Ils ne devraient pas évoluer semaine après semaine en Ligue 1, ce n'est pas assez bon", a soutenu le consultant pour CBS Sports.