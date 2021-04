Phil Foden se sépare du responsable de ses réseaux sociaux après un tweet pourtant anodin

Phil Foden s'est séparé de l'équipe gérant ses réseaux sociaux après un tweet que le joueur aurait jugé provocateur.

Il y a parfois des décisions que même en tant que professionnels de la communication, on a du mal à comprendre. Après la qualification de Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la jeune pépite anglaise Phil Foden avait interpellé Kylian Mbappé sur Twitter, via une poignée de mains accompagnée de ces mots : "Are you ready ?" (es-tu prêt ?).

Et ce tweet, dont Foden n'était pas à l'origine mais bien son agence de communication Ten Toes Media, n'a apparemment pas plu au joueur, qui a réclamé sa suppression et ... licencié l'agence en question (qui s'occupe également des réseaux d'Harry Kane, Vinicius Jr ou encore Martin Braithwaite). Phil Foden craindrait apparemment que ces mots paraissent arrogants et déplacés. On imagine qu'après le naufrage en termes d'image qu'a constitué son non-respect des règles sanitaires lors du match entre l'Islande et l'Angleterre (le joueur avait fait entrer des jeunes femmes dans l'hôtel de la sélection), Foden et son club sont devenus particulièrement prudents ...