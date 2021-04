Anderlecht peut remercier le père d'Anouar Ait El Hadj : "Trop tôt pour aller à Tottenham"

Anouar Ait El Hadj est une des révélations à Anderlecht cette saison.

Considéré comme un grand talent chez les jeunes Mauves, le format de poche du Sporting était convoité.

Tottenham avait notamment approché le clan Ait El Hadj mais le père du joueur a fermé la porte aux Anglais : "Mon père a toujours été mon meilleur conseiller", a expliqué l'Anderlechtois à Het Nieuwsblad. "Mon père avait estimé qu'il était trop tôt pour aller à Tottenham quand ils se sont manifestés. Il avait estimé qu'Anderlecht est un grand club et une belle vitrine, et m'a conseillé de faire mes armes ici tranquilement, près de la famille."

Cela s'est avéré être un très bon choix : "Ce n'est qu'après le tournoi Aegon d'Amsterdam avec les U19 que j'ai commencé à penser que je pouvais devenir professionnel. Avant cela, il y a eu pas mal de des discussions sur ma taille. Je ne mesure qu'1m68 mais j'ai beaucoup travaillé pour me renforcer au niveau fitness et j'ai toujours continué. Être petit n'est pas une mauvaise chose si vous montrez plus de dynamisme que votre adversaire."

Malgré sa taille, El Hadj défend également bien sur les phases arrêtées : "Sur les corners, j'ai souvent la tâche de marquer les gros gabarits comme Onuachu ou Kossounou. Ces gars-là sont souvent surpris de me voir arriver. Gueye d'Ostende 1m95. Il m'avait regardé et avait souri en me souhaitant bonne chance."