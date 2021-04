Le coach de Rumilly-Vallières aux anges après l'exploit en Coupe de France : "Je n'y crois toujours pas"

L'entraîneur de Rumilly-Vallières (N2), et ses joueurs ont dû mal à réaliser l'exploit qu'ils ont réalisé en battant Toulouse en quart de finale de Coupe de France.

Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 2 vient de se hisser en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminé Toulouse. "Je n'ai pas beaucoup de mots, je ne réalise pas encore. Aller en demi-finales de la Coupe de France, je ne l'aurais jamais imaginé et je n'y crois toujours pas. C'est une réelle fierté et il y a une émotion indescriptible. J'ai éprouvé de la joie mais pas d'explosion. Dans les prochains jours, c'est là que nous réaliserons. Un club amateur en demi-finales parmi tous ces grands clubs, c'est incroyable", a lâché Fatsah Amghar, lentraîneur de Rumilly-Vallières à l'issue de la rencontre dans des propos relayés par l'AFP.

"Mes joueurs m'ont impressionné. Cette semaine, au cours de la préparation, j'avais senti du calme et du plaisir. Pas plus d'excitation que cela. J'espérais que ce soit la même chose durant le match. Il a en effet été à l'image de la semaine d'entraînements. Il y a eu un match maîtrisé de notre part et une victoire méritée. Cette qualification a plus de saveur car les Championnats amateurs sont suspendus. C'est encore trois semaines de gagnées. C'est un vrai bonheur pour le staff et les joueurs de pouvoir continuer à prendre du plaisir et de nous entraîner pour nous préparer pour un objectif. Nous sommes à 90 minutes du stade de France. Nous verrons le tirage. On espère aussi tirer un gros morceau, ce que nous souhaitions depuis deux tours. On s'en rapproche, forcément", a conclu Fatsah Amghar.