Tokyo 2020: le programme du tournoi olympique féminin

Grandes favorites au titre olympique, les championnes du monde savent désormais à quoi s'attendre.

Championnes du monde en France en 2019, les Américaines rêvent désormais de conquérir la cinquième médaille d'or olympique de leur histoire. Une médialle qu'elles avaient dû laisser aux Allemandes à Rio en 2016.

Pour atteindre le Graal, Alex Morgan, Megan Rapinoe et leurs partenaires devront d'abord défier la Suède, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. Vice-championnes du monde en 2019, les Néerlandaises croiseront la route du Brésil, de la Chine et de la Zambie au premier tour. Le Japon affrontera pour sa part le Chili, la Grande-Bretagne et le Canada.