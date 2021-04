Trois clubs veulent poursuivre Agnelli en justice

Agnelli n'en a pas terminé avec les ennuis.

Vice-président de la Super Ligue, Andrea Agnelli va devoir rendre des comptes. Outre l’UEFA, qui songe à l’attaquer en justice, le président de la Juventus Turin se retrouve également mis sous pression en Italie. D’après le journal La Repubblica, plusieurs clubs de Serie A accusent le dirigeant d’avoir fait perdre 1,7 milliard d’euros aux autres formations !

En effet, le Turinois était très impliqué dans les négociations avec un fonds d’investissement prêt à mettre sur la table ce montant en échange de 10% des parts d’une société dédiée à la commercialisation et la gestion des droits TV qui devait voir le jour. Mais les négociations ont capoté en début d’année suite notamment à la volte-face du boss bianconero et les autres clubs sont persuadés que c’est à cause de son implication dans la Super Ligue… L’AS Rome, le Torino et le Genoa envisageraient de le poursuivre en justice.