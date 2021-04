Dimitri Payet, le régime tant attendu

Souvent moqué pour son profil éloigné des autres joueurs professionnels, Dimitri Payet a fait les efforts physiques pour redevenir fit and well.

Sous les ordres de l'entraîneur Jorge Sampaoli, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet (34 ans, 28 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a été replacé au cœur du jeu. En interne, le technicien argentin a discuté avec le Français en lui demandant de retrouver son meilleur niveau, celui entrevu à West Ham (2015-2017). Relancé avec 4 passes décisives et 1 but depuis l'arrivée de l'Argentin, le Réunionnais a retrouvé aussi une bonne forme physique.

Selon les informations du quotidien L'Equipe ce vendredi, Payet a ainsi perdu 7 kilos par rapport à l'automne dernier. Revenu à son poids de forme, le Marseillais réalise, sans surprise, de meilleures performances. Et pour se motiver, l'ancien Nantais s'est aussi fixé un objectif personnel : atteindre les 100 buts et les 100 passes décisives en Ligue 1 avant la fin de sa carrière. Actuellement, il compte 85 réalisations et 92 offrandes.