"Une véritable honte" : les excuses d'Arsenal pas acceptées par les autres clubs

Le directeur exécutif d'Arsenal Vinai Venkatesham a appelé les dirigeants des 14 clubs de Premier League non-impliqués dans le projet de Super League afin de s'excuser. Une initiative qui serait mal passée.

Dans notre article de ce jeudi, nous écrivions, en accord avec les informations du Mirror, que les coups de téléphone de Vinai Venkatesham à ses homologues de Premier League afin de s'excuser de l'implication d'Arsenal dans le projet de Super League avaient été "gênants" mais globalement compris. Sky Sports, ce vendredi, présente une autre version des faits : plusieurs dirigeants de PL auraient réagi furieusement à l'appel du directeur exécutif des Gunners.

Ces coups de fil ont été confirmés par Venkatesham lui-même via un forum de supporters, le chief executive espérant par là réparer l'image du club londonien ; un dirigeant de Premier League aurait ainsi réagi en affirmant qu'Arsenal "rendait la situation encore pire" en s'excusant, tandis qu'un autre aurait qualifié le comportement d'Arsenal de "totalement honteux". Venkatesham et le propriétaire américain du club, Stan Kroenke, se sont également excusés personnellement auprès de Mikel Arteta et des joueurs, a révélé le coach des Gunners.