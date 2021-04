Un joueur de l'Antwerp voit plus loin que la deuxième place : "Le Club de Bruges n'est pas aussi fort que ces dernières années"

L'Antwerp, Anderlecht et Genk visent la deuxième place. Au Great Old, cependant, il y en a un qui pense différemment et qui parle ouvertement du fait que le Club de Bruges peut encore craquer.

Le défenseur de l'Antwerp Dylan Batubinsika n'a pas encore fait de croix sur le titre. Le défenseur âgé de 26 ans est toujours aussi confiant quant au fait de pouvoir tenir tête au Club de Bruges. "J'y crois très fort. Imaginez : nous gagnons les deux premiers matchs, ils les perdent. Alors nous avons deux points de retard, avec un match direct devant nous... Cela pourrait arriver", a-t-il déclaré sur HLN. "D'accord. Le Club de Bruges est puissant et n'est pas là par hasard. On le ressent quand on joue avec eux. Mais je pense qu'ils sont un peu moins forts que les années précédentes. Plus de Wesley, plus de Dennis ni de Diatta", a conclu le joueur du matricule 1.