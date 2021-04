Mavuba voit un signe pour le possible titre de Lille

L'ancien capitaine du LOSC voit un parallèle entre le titre de 2011 et cette saison 2020-2021.

Vainqueur renversant de l'Olympique Lyonnais (3-2) dimanche dernier, Lille a conservé sa place de leader de la Ligue 1 et remporté un succès qui pourrait s'avérer fondateur pour les 4 journées restantes. L'ancien milieu de terrain des Dogues, Rio Mavuba, y voit un parallèle avec le LOSC de son époque, sacré champion de France en 2011.

"Au-delà de leurs qualités, ils ont remporté à Lyon, contre un concurrent direct, après avoir été menés 2-0, un match qui te donne des ailes. Cela me fait penser à notre succès à Saint-Étienne qui était mal classé à l'époque. On s'était dit qu'après ça, on pouvait vraiment aller au bout", a raconté l'ex-international français dans les colonnes de L'Equipe.