Le derby d'Angleterre reporté après les scènes invraisemblables de cet après-midi

Alors que Manchester United doit affronter Liverpool ce dimanche (17h30), pour le compte de la 34ème journée de Premier League, certains fans du club mancunien ont forcé les barrages de sécurité de la mythique enceinte de MU pour envahir les couloirs et la pelouse d'Old Trafford.

Après avoir cassé du matériel de télévision et pénétré sur la pelouse et dans les vestiaires des joueurs pour protester contre la famille Glazer et la Super League, les supporters ont désormais quitté Old Trafford. Après les scènes invraisemblables qui se sont déroulées cet après-midi, l'arbitre Michael Oliver est revenu sur la pelouse et les joueurs sont restés bloqués à leur hôtel depuis ce matin.

Un temps annoncé en fin de journée, ce choc de la 34ème journée de Premier League est finalement bel et bien reporté à une date ultérieure, comme l’a annoncé Manchester United à l’instant dans un communiqué. "Suite à des discussions entre la police, la Premier League, le Conseil de Trafford et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de sûreté et de sécurité concernant la manifestation d'aujourd'hui. Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League sur une nouvelle date pour le match."