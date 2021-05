📷 Les fans de Manchester United envahissent le terrain avant le Derby

À quelques heures du coup d'envoi du match entre Manchester United et Liverpool, les supporters des Red Devils ont envahi la pelouse d'Old Trafford.

La pelouse d'Old Trafford est devenue rouge. Ce dimanche, des supporters de Manchester United ont envahi le stade avant la rencontre prévue face à Liverpool cet après-midi (17h30). Il s'agit d'un mouvement de protestation mené à l'encontre de l'actionnaire majoritaire du club, Malcolm Glazer.

La gestion économique de ce dernier est vivement critiquée par une partie des fans du club mancunien. L'ancien joueur, Gary Neville, a expliqué la situation au micro de Sky Sports : "la famille Glazer a du mal à répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et ce depuis un certain temps." Par ailleurs, les résultats sportifs, jugés décevants, et le projet de Super League sont également pointés du doigt.

À un peu plus d'une heure du coup d'envoi, la rencontre ne semble pas menacée, et devrait bien avoir lieu. En Angleterre, l'affiche Manchester United-Liverpool, appelée Derby of England ou North West Derby, est alimentée par une rivalité historique entre les deux clubs. Les deux équipes se rendront donc coup pour coup.