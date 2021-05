Ligue 1 : malgré un Jérémy Doku en feu, Rennes s'incline à Bordeaux

Malgré son excellente performance avec Rennes, Jérémy Doku n'a pas réussi à empêcher la défaite de son équipe contre Bordeaux, cet après-midi.

Coup dur pour le Stade Rennais. Ce dimanche, le club breton s'est incliné sur la plus petite des marges sur la pelouse de Bordeaux, dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. Malgré la présence de Jérémy Doku, en forme, la formation rouge et noire a plié au Matmut Atlantique face à une équipe mal classée.

Un seul but a suffi à faire la différence pour Bordeaux. Les Girondins ont ouvert le score par l'intermédiaire du jeune Sékou Mara (11ème minute), peu de temps après l'expulsion de Steven N'Zonzi. Réduit à dix, Rennes n'est jamais parvenu à revenir au score, et ce malgré un Jérémy Doku survolté. En 90 minutes passés sur le terrain, l'international belge a réussi 12 dribbles (sur 15 tentés), deux passes clés et a frappé une fois au but (hors cadre). Mais ça n'a pas suffit. Au bout du compte, les hommes de Jean-Louis Gasset l'ont emporté 1-0.

90+4' : Réduits à 10 dès les premières minutes du match, les Rennais s'inclinent à Bordeaux. #FCGBSRFC 1-0 pic.twitter.com/9kG17jfQgC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 2, 2021

Avec cette victoire, Bordeaux met un terme à une mauvaise série de cinq défaites consécutives. Au classement, les Girondins sont quinzièmes (sur 20). De son côté, le Stade Rennais occupe toujours la septième place, avec 54 points pris en 35 matchs joués. L'Europe s'éloigne pour les coéquipiers de Jérémy Doku.