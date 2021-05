Adrien Rabiot revient sur sa transformation physique

Depuis son arrivée à la Juventus Turin, le Français s'est bien étoffé.

Adrien Rabiot (26 ans, 30 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a pris au niveau de sa masse musculaire depuis son arrivée à la Juventus Turin. Ce n’était pourtant pas l’objectif du milieu français, mais les méthodes imposées par les Bianconeri ont donné des résultats sur son physique.

"Je rassure tout le monde, je ne prends pas le moindre produit illicite ! Il est vrai que l’on me fait régulièrement remarquer que j’ai pris en masse musculaire", a confié l’ancien joueur du PSG dans un entretien accordé à Billion Keys. "C’est le fruit de la méthode de travail à la Juventus. Pourtant, je ne bosse pas spécifiquement plus que les autres joueurs en salle de musculation. Je pense que c’est davantage lié aux exercices effectués sur le terrain lors de la pré-saison et pendant la saison, ainsi qu’à une bonne hygiène de vie", a conclu le Français.