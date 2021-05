Sergio Ramos adresse un message fort

Après l'élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, Sergio a tenu à battre le rappel des troupes en envoyant un message aux supporters de la Casa Blanca.

"Déçus, oui. Coulés, jamais. L'histoire du Real Madrid s'est forgée à coups de victoires, mais le club s'est toujours relevé de ses défaites. Il nous reste encore la Liga à jouer et nous allons nous battre pour la remporter. Hala Madrid", a posté sur Twitter le capitaine du club merengue.

We're disappointed, yes. But we're not finished.

A history built on victories but @realmadriden has always risen from defeats. The league title is still there for us and we're up for it.#HalaMadrid