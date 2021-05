Werner revient sur les critiques du match aller

Buteur contre le Real Madrid ce jeudi, l'Allemand est revenu sur les critiques dont il a fait l'objet.

Particulièrement maladroit et pris pour cible par la femme de Thiago Silva à l'issue de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-1), l'attaquant de Chelsea Timo Werner (25 ans, 11 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a ouvert la marque au cours de la manche retour (2-0) mercredi. Un but de renard face à la cage vide suite à un tir sur la barre de Kai Havertz qui a poussé l'ancien joueur du RB Leipzig à ironiser sur les critiques.

"Il y a une semaine, j’étais considéré comme un idiot, a souligné l'Allemand pour Sky Germany. Cette fois, j’étais encore plus proche. Ça n’aurait pas été bon si je ne l’avais pas mis..." De quoi permettre à Werner d'aborder la dernière ligne droite de la saison avec confiance.