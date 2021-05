Kostas Laifis est le nouveau capitaine du Standard de Liège : "Un joueur fiable qui représente les valeurs du club"

L'international chypriote (43 capes et 3 buts) portera dorénavant le brassard des Rouches.

"En l’absence de Zinho Vanheusden, Kostas Laifis sera le capitaine à partir de maintenant", a confié Mbaye Leye en conférence de presse. "Il a 200 matchs au compteur, c’est un garçon fiable. Que le joueur ait été formé à l'Académie, qu'il soit arrivé il y a dix ans ou seulement trois saison, le plus important c'est d'avoir quelqu'un qui représente le Standard de Liège quand il porte le brassard. Il faut un joueur qui représente au mieux les valeurs du club", a précisé le T1 des Rouches.

Capitaine à Famagouste, le défenseur central succède donc à Samuel Bastien et Mehdi Carcela qui portaient le brassard ces dernières semaines. "Je suis vraiment honoré et je donne le maximum pour représenter le Standard de Liège, ma deuxième maison. Si j'ai hésité ? Non, j'ai accepté directement. Quand le coach vient vers vous et vous donne le brassard, vous dites oui", a expliqué l'ancien joueur de l'Olympiacos.

Il reste désormais cinq matchs au matricule 16 pour se reprendre en main. "Tout le monde était contrarié et déçu cette semaine. Le coach était fâché, nous devons réagir. Nous devons bien terminer la saison et apprendre de nos erreurs. Se battre les uns pour les autres et se donner à 100%", a conclu Laifis.