La dernière chance du Real

La déception sans doute pas encore digérée, le Real repart à l'assaut de la Liga ce dimanche. Avec l'obligation de renverser la table pour s'éviter une saison blanche. Ce sera désormais le doublé en Liga ou rien pour les Merengue.

Le Real Madrid n'a quasiment pas existé en demi-finale de Ligue des Champions et Zinedine Zidane était le premier à le reconnaître, mercredi soir, après la défaite à Chelsea. C'est donc l'ambition majeure de la saison des Merengue qui s'est envolée sur la pelouse de Stamford Bridge, mais le Real peut encore aller chercher un joli lot de consolation.

Objectif Liga

Champions en titre, les Madrilènes sont encore bien placés pour aller chercher leur deuxième titre consécutif. Et Zizou a d'ailleurs rapidement tourné le bouton. "On n'est jamais content quand on perd une demi-finale, c'est un moment difficile, mais demain on reviendra à l'entraînement pour préparer le prochain match", a-t-il insisté, mercredi soir en conférence de presse d'après-match.

"Nous devons maintenant penser au championnat", ajoute encore le coach du Real. La Liga est donc la dernière chance pour Eden Hazard, Thibaut Courtois et leurs coéquipiers de s'éviter une saison blanche, ce qui est devenu rarissime du côté de Madrid: ce n'est arrivé qu'à deux reprises au cours des dix dernières saisons (en 2015 et en 2019).

Un calendrier étriqué

Et le week-end qui vient sera capital pour les Merengue qui pourraient profiter du choc entre le Barça et l'Atletico (samedi 16h15) pour prendre la tête (si l'Altetico ne s'impose pas) ou distancer les Blaugrana.

Mais il faudra pour cela se défaire du FC Séville. Avant trois autres matchs pièges pour finir la saison: à Grenade, qui a fait tomber le Barça la semaine dernière, à Bilbao qui a mis fin aux rêves les plus fous du FC Séville lundi soir, et enfin contre Villarreal, demi-finaliste de l'Europa League. Cette fin de championnat ne sera pas une sinécure pour les Madrilènes, mais s'ils veulent sauver leur saison, ils n'ont plus le droit à l'erreur...