Finale de la Ligue des Champions: et si on retournait au Portugal?

Lisbonne a accueilli le Final 8 en août dernier, du coup cela donne des idées pour remplacer une nouvelle fois Istambul.

Initialement prévue à Istanbul, le 29 mai, la finale de la Ligue des Champions devrait bel et bien être délocalisée. Alors que les dirigeants de Manchester City et Chelsea ont poussé pour jouer ce match à Wembley (Londres), afin de faciliter le déplacement des supporters, ce rendez-vous devrait finalement se tenir à Porto, annoncent les agences de presse AP et RTP.

Contrairement à la Turquie, le Portugal ne fait pas partie des pays qui figurent sur la liste rouge du Royaume-Uni. L'UEFA n'ayant pas été en mesure d'obtenir les exemptions de quarantaine requises pour que les médias et les invités puissent se rendre à Londres, l'instance a finalement choisi Porto, après Lisbonne, en 2020.