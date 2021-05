PSG : Leonardo s'agace pour Kimpembe

Expulsé pour un tacle en retard sur Jérémy Doku lors du nul contre Rennes (1-1) dimanche en Ligue 1, le défenseur central du Paris Saint-Germain a été suspendu pour trois matchs, plus un avec sursis.

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a suspendu Presnel Kimpembe (25 ans, 27 matchs en L1 cette saison) pour trois matchs, plus un avec sursis ce mardi. Une sanction qui a agacé le directeur sportif parisien Leonardo.

"Je trouve complètement incohérent qu'une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de championnat, c'est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison. Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur a pris trois matchs, et Kimpembe prend quatre matchs avec le sursis, c'est complètement incohérent. Ce mardi, en commission, ils n'ont jugé que la faute, il n'y a pas eu d'autres discussions sur ce qui s'est passé (le dérapage dans les couloirs, ndlr). Il est en retard, c'est une faute importante, mais, que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c'est démesuré", a fustigé le Brésilien dans des propos rapportés par l'AFP