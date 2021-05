Sergio Agüero se rapproche encore de Barcelone

Alors qu'il arrivera en fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, Sergio Aguëro devrait rejoindre le FC Barcelone.

Sergio Agüero peut déjà faire ses valises. D'après les informations du quotidien catalan, Mundo Deportivo, l'attaquant argentin devrait bien rejoindre le FC Barcelone cet été. La signature du joueur de Manchester City, déjà annoncée depuis plusieurs semaines, serait plus-que-probable aujourd'hui.

Le Kun sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Par conséquent, à compter de cette date, il pourra rallier la Catalogne sans que le FC Barcelone n'ait à débourser la moindre indemnité de transfert pour cela. En difficulé sur le plan financier, les Blaugrana réaliseraient sans doute une belle affaire, à moindre coût.

Après avoir disputé 388 matchs et remporté 15 trophées avec les Sky Blues, Sergio Agüero va plier bagages. Pour rappel, avant de rallier l'Angleterre en juillet 2011, le joueur de 32 ans a porté les couleurs de l'Atlético de Madrid entre 2006 et 2011. Dix ans plus tard, il retrouvera l'Espagne sous la tunique de Barcelone.