🎥 Lukaku organise un combat de boxe entre Martinez et Conte

Monté au jeu en cours de match et remplacé avant la fin de celui-ci, Lautaro Martinez s'était pris le chou avec son entraîneur Antonio Conte mercredi soir face à l'AS Rome.

Afin de jouer cartes sur table et de repartir du bon pied, les deux hommes se sont prêtés à un combat de boxe. Cette joute amicale a été animée par Romelu Lukaku et tout s'est déroulé dans la bonne humeur.

L'atmosphère n'est plus aussi électrique au sein du club champion d'Italie.

🥊 | IN THE RING



For those who want to know how today's boxing showdown ended... 😉 pic.twitter.com/ITFJyCwiUn