Rennes espère conserver Camavinga mais....

Le jeune international français séduit l'Europe entière mais aussi le PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain Eduardo Camavinga (18 ans, 33 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a toujours pas prolongé avec Rennes et fait l'objet d'intérêts persistants de la part du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid. Alors qu'un éventuel départ de l'international français cet été fait beaucoup parler, le président du club breton Nicolas Holveck n'a pas encore dit son dernier mot sur ce dossier.

"On n'a pas du tout renoncé à le faire (le prolonger, ndlr), malgré l'intérêt des grands clubs. Eduardo est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu'il n'a pas pris sa décision et qu'il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c'est tout sauf un menteur", a commenté le dirigeant de Rennes pour le quotidien régional Ouest-France.