Auteur de 14 buts, Matija Frigan pourrait quitter Westerlo à prix élevé

Après une première saison difficile, Matija Frigan est monté en puissance à Westerlo. Auteur de 14 buts et 4 passes décisives, l'attaquant croate a attiré l'attention de Hambourg. Le club allemand serait en discussions avancées pour le recruter.

Westerlo a bouclé sa saison par un match nul face au Standard. Ce partage des points a permis aux hommes de Timmy Simons de sécuriser une solide deuxième place dans les Europe Play-offs, une performance encourageante pour le club campinois qui a montré un visage séduisant dans cette phase finale. Cette saison, le jeu proposé par Westerlo a souvent été salué pour sa qualité, et plusieurs joueurs ont réussi à se mettre en valeur.

Parmi eux, Matija Frigan. Arrivé comme recrue phare à l’été 2023 en provenance du HNK Rijeka contre un montant de 5,5 millions d’euros, l’attaquant croate de 22 ans n’avait pas convaincu lors de ses premiers mois en Belgique. Son adaptation au championnat avait été laborieuse, et il lui a fallu du temps pour s’imposer comme un élément clé du dispositif offensif de Westerlo. Mais la patience du club a fini par être récompensée.

Matija Frigan courtisé, mais Westerlo ne voudra pas le brader

Lors de cette deuxième saison, Frigan a affiché un tout autre visage. Il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et délivrant 4 passes décisives. Sa progression constante, sa combativité et sa capacité à peser sur les défenses adverses ont fait de lui un atout essentiel pour les Campinois. Son sens du but, couplé à une belle intelligence de jeu, a logiquement attiré l’attention au-delà des frontières belges.

Selon les informations du journaliste spécialisé Sacha Tavolieri, Frigan aurait reçu une offre concrète de la part du Hamburger SV. Le club allemand, qui évolue en 2. Bundesliga et vise une montée en Bundesliga, serait en discussions avancées avec le joueur. L’attaquant croate serait favorable à un départ et verrait d’un bon œil cette opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Reste désormais à Hambourg de trouver un accord avec Westerlo. Le club belge n’aura sans doute pas l’intention de brader un joueur pour lequel il a consenti un important investissement et qui a encore une belle marge de progression. La formation allemande devra donc mettre la main à la poche pour l'attirer.