"C'est assez fou" : Mehdi Bayat se montre très clair quant au futur de Rik de Mil... mais oublie complètement Ivan Leko

La valse des entraîneurs va bon train en Jupiler Pro League et plusieurs clubs pourraient encore changer de coach pendant l'été. Cela ne devrait pas être le cas de Charleroi où, selon Mehdi Bayat, Rik de Mil restera à bord.

Cet été, plusieurs clubs de Jupiler Pro League — et pas des moindres — pourraient changer d'entraîneur. La Gantoise a confirmé le départ de Danijel Milicevic, l'Antwerp pourrait imiter les Buffalos, l'avenir d'Ivan Leko au Standard est très incertain… et ce n'est pas tout.

Là où un entraîneur devrait rester en place la saison prochaine, c’est à Charleroi. Le club carolo a présenté son nouveau projet "Cap 2027", avec un nouveau slogan : "Work Hard, Play Strong, Dream Big", et Rik De Mil en tête d’affiche. Le T1 des Zèbres a pourtant été cité ailleurs, notamment à Gand.

Dans un entretien accordé à RTL Sports, Mehdi Bayat s’est confié sur l’avenir de son entraîneur, ne laissant place à aucun doute : "Je suis quasiment certain qu’il sera encore là l’année prochaine. On est dans un projet qu’on vient de présenter ensemble, c’est quelqu’un d’intelligent."

Mehdi Bayat est "quasiment certain" que Rik de Mil restera à Charleroi... mais oublie Ivan Leko

Mehdi Bayat a ensuite évoqué l’instabilité chez les entraîneurs de D1A et le nombre de licenciements cette saison. Il a toutefois omis une chose en parlant de Rik De Mil comme "l’entraîneur en place depuis le plus longtemps" : Ivan Leko est arrivé au Standard en janvier 2024 et, même si son avenir est très incertain, il est bel et bien toujours en poste.

"Ça n’a jamais été aussi chaotique que la saison dernière. Rik De Mil est aujourd’hui l’entraîneur — après un an et un mois à Charleroi — qui est en poste depuis le plus longtemps en première division."

"Rik est ambitieux, il a certainement envie d’aller dans un grand club, peut-être même à l’étranger. Mais aujourd’hui, il est heureux — et il l’a dit — de partager ce que l’on vit ensemble à Charleroi. C’est pour cette raison que je suis quasiment certain qu’il sera encore avec nous jusqu’à la fin de la saison prochaine. Ensuite, on verra."