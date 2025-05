Après le titre, l'appel du pays : un Unioniste appelé pour la première fois en sélection, avec plusieurs Belgicains

Arrivé l'été dernier en provenance de Sturm Graz, en Autriche, Mohammed Fuseini a vécu un début de saison plus difficile, comme tous les offensifs unionistes, avant de monter en puissance.

Auteur de six buts en phase classique, trois en Champions Play-Offs, un en Europa League et un en Croky Cup, l'ailier ghanéen a livré une belle deuxième partie de saison, importante pour l'Union dans la course au titre avec le seul but du match à Anderlecht, puis un doublé à l'Antwerp dans les trois dernières journées.

Une fin de championnat réussie, et récompensée par une première sélection en équipe nationale du Ghana, à 23 ans. C'est le sélectionneur Otto Addo, pressenti sur le départ avec un remplaçant qui lui serait déjà tout trouvé, qui lui a offert cette première sélection.

Une sélection dans laquelle on retrouve plusieurs "Belgicains", comme Abu Francis et Lawrence Agyekum (Cercle de Bruges), mais aussi Majeed Ashimeru (Anderlecht) et Christopher Bonsu Baah (Genk).

Le Ghana affronte le Nigéria ce mercredi soir lors des demi-finales d'une compétition amicale organisée à Londres, la Unity Cup. La finale se tiendra samedi 31 mai.

🚨#BlackStars squad for the Unity Cup 2025 in London! 👊🏾



🇬🇭 Ghana will face Nigeria at the GTech Community Stadium in West London on Wednesday, May 28, for a place in the final on Saturday, May 31, 2025.#UnityCup2025 pic.twitter.com/UTOxI0BkEo