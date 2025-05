Genk va voir partir l'un de ses cadres à prix fort : "La probabilité d'un transfert est de 99 %"

Malgré le titre manqué, plusieurs joueurs du Racing Genk vont partir vers l'étranger à prix élevé. L'un d'eux sera le buteur nigérian Tolu Arokodare.

Le Racing Genk a terminé la saison à la troisième place. Bien que le club ait affiché des ambitions de titre et longtemps trôné en tête, un sentiment de satisfaction domine malgré la déception. Dimitri de Condé estime qu’une bonne base a été posée pour la saison prochaine.

Genk sera encore actif sur le marché des transferts, surtout en ce qui concerne les départs. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club. Et pour l’un d’entre eux, le doute n’est quasiment plus permis. "J’estime à 99 % la probabilité que notre meilleur buteur parte", déclare De Condé dans Het Belang van Limburg à propos de Tolu Arokodare. "Pour être clair : aucune offre concrète n’est encore sur la table."

"Mais il y a énormément de demandes de la part d’agents qui veulent servir d’intermédiaires. D’expérience, je peux dire : 'il va partir'. Arokodare est très demandé sur le marché et il est prêt à franchir un palier", poursuit-il.

Son remplaçant est déjà présent à la Cegeka Arena. "Avec Hyeon-gyu Oh, nous avons déjà son successeur en interne. Et s’il part, un autre attaquant viendra s’ajouter à l’effectif. Robin Mirisola, du Jong Genk, sera le troisième attaquant. Il n’a que 18 ans et a un très bon profil."

"Il a aussi fait bonne impression à l’entraînement auprès du coach Fink. Malheureusement, il a eu des problèmes de blessures ces derniers mois, mais on s’attend à ce qu’il puisse entamer la préparation en pleine forme", conclut De Condé.