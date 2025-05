Chelsea renverse le Betis grâce à une masterclass de Cole Palmer et complète son palmarès européen

Malmené en première période, Chelsea a renversé la vapeur en seconde grâce à une masterclass de Cole Palmer pour s'offrir sa première Conference League et compléter son palmarès européen.

Ce mercredi soir, le Betis Séville et Chelsea se disputaient la finale de la Conference League, à Wroclaw. Vainqueur de deux Ligue des champions (2012 et 2021), deux Coupes d'Europe des vainqueurs de Coupe (1971 et 1998) ainsi que deux Ligues Europa (2013 et 2019), le club londonien avait l'occasion de compléter son palmarès en remportant la "C4", la Conference League (Chelsea a aussi remporté la Supercoupe d'Europe à deux reprises).

C'est pourtant la formation espagnole, qui disputait la première finale continentale de son histoire, qui a rapidement pris le contrôle des opérations. Porté par un Isco qui a retrouvé les jambes de ses vingt ans, le Betis ouvre le score via Ez Abde et crée la folie chez les Verts (1-0, 9e). Chelsea est apathique et déçoit, le score est logiquement de 1-0 au repos.

Mais en seconde période, un homme va faire toute la différence : Cole Palmer. Intenable après l'heure de jeu et bien aidé par la montée de Jadon Sacho, l'Anglais délivre trois caviars à Enzo Fernandez (1-1, 65e), Nicolas Jackson (1-2, 70e) et Jadon Sancho (1-3, 83e) pour permettre à Chelsea de renverser la vapeur, puis de s'envoler.

Un scénario cruel pour le Betis qui n'a certainement pas démérité. D'autant qu'en toute fin de rencontre, Enzo Fernandez s'est mué en passeur décisif pour Moises Caicedo, qui a tué tout suspense (1-4, 90+1e).

Victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre pour Chelsea, qui remporte sa septième Coupe d'Europe en huit finales et qui complète son palmarès en s'offrant la C4, après ses C1, C2 et C3. Chelsea était le grand favori de cette Conference League, et a assumé son statut.