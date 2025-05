Zulte-Waregem ne chôme pas et annonce déjà une deuxième recrue estivale... qui vient d'un autre club belge

Après une superbe saison en Challenger Pro League, Zulte Waregem a été sacré champion de D1B. Le club jouera donc à nouveau en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Essevee prépare déjà activement ce retour. Mardi, le club a annoncé l’arrivée libre d’Enrique Lofolomo en provenance du Viktoria Köln. Il a signé pour deux saisons. Et à peine un jour plus tard, une nouvelle recrue est officialisée. Zulte Waregem a cette fois recruté dans le pays : un joueur de Lokeren-Temse rejoint le stade arc-en-ciel.

Brent Gabriël (26 ans) est la nouvelle recrue de Zulte-Waregem. Le gardien a signé un contrat de trois saisons avec Essevee, a communiqué le club ce mercredi.

"J’ai vraiment hâte de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière", a réagi Gabriël. "Ces derniers jours, j’ai pu découvrir tout ce qui entoure le stade, ce club respire le professionnalisme."

"Lors des confrontations directes, j’ai aussi pu constater à quel point Essevee peut compter sur un formidable public. J’ai tellement envie de commencer", conclut le gardien avec enthousiasme.

