Emilio Ferrera au Standard ? Pas comme directeur de l'académie, mais...

Emilio Ferrera ne deviendra pas le nouveau directeur du SL16 Football Campus. Il va, par contre, associer sa propre académie au Standard.

Marc Wilmots et Pierre François ont pris leurs fonctions il y a dix jours, et ils ont déjà changé pas mal de choses, au Standard. Leurs premières mesures importantes ont été de licencier le coach du SL16 FC Sébastien Grandjean, ainsi que le directeur de l'académie Réginal Goreux.

Pour remplacer ce dernier, plusieurs noms ont été évoqués. Celui de Christophe Dessy, qui a déjà occupé ce rôle entre 2004 et 2007, puis entre 2012 et 2016, ainsi que celui de... Thierry Witsel, dans un dossier évidemment lié au grand retour d'Axel au Standard.

Ce mercredi, un troisième nom est sorti chez certains confrères, à la surprise générale : celui d'Emilio Ferrera, le nouvel entraîneur du RAEC Mons en D1 ACFF, division dans laquelle évoluera donc le SL16 FC la saison prochaine.

L'académie Emilio Ferrera s'associe au Standard

Une information rapidement démentie. Emilio Ferrera ne va pas devenir le directeur de l'académie du Standard, mais il va bien poser ses valises en région liégeoise, puisqu'il associe sa propre académie de jeunes au Standard, comme il l'a confié dans un entretien accordé à nos confrères de LaProvince.

Lancée en 2019, l'EF-Academy a été conçue pour permettre à des jeunes joueurs ayant déjà un club de recevoir des entraînements supplémentaires, ou à des jeunes entraîneurs de recevoir des leçons pour se former "à la Ferrera".

Lorsqu'il était coach des U23 de La Gantoise, il avait instauré une collaboration entre son académie et le club. Celle-ci était au point mort, et c'est donc au Standard que l'EF-Academy s'associe. Celle-ci dispose de 29 entraîneurs et 4 sites fixes, dont un en Province de Liège : à Flémalle.