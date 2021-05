Marseille en Europe, Sampaoli ne peut que savourer: "Mettre le club à la place qu'il mérite"

L'entraîneur de Marseille a réussi sa mission: qualifier le club pour l'Europe la saison prochaine.

Avec une victoire arrachée face à Angers (3-2) dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille va disputer une compétition européenne la saison prochaine. Déjà assurés de jouer au moins la Ligue Europa Conférence, l'actuel 5e de Ligue 1 a en réalité une grande chance de se qualifier pour la Ligue Europa avec trois points d'avance sur Lens et une différence de buts favorable (+7 contre +1) avant la dernière journée. Face à la presse, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a affiché sa satisfaction.

"Il reste encore un match difficile. Le groupe est préparé à l'affronter. Effectivement, depuis que je suis arrivé, il y a eu beaucoup d'événements dans le club, des joueurs en situation difficile, des joueurs qui reviennent, d'autres qui vont partir, et c'était l'intention première de les motiver pour jouer pour le club et pour obtenir une qualification européenne. Maintenant, on va continuer de se battre pour mettre ce club à la place qu'il mérite", a prévenu l'Argentin.

Pour rappel, l'OM se déplace à Metz alors que Lens reçoit Monaco dimanche lors de l'ultime journée.