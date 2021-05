Chez les Inzaghi, Simone a chassé Pippo

Simone Inzaghi n'a pas su aider son frère ce mardi soir.

Largement relégué dans l’ombre par son frère Filippo lorsqu’ils étaient joueurs, Simone Inzaghi se rattrape avec sa carrière d’entraîneur, pour l’instant nettement plus fructueuse que celle de son aîné. A la tête de Benevento, ce dernier a en effet été officiellement relégué en Serie B mardi. La faute au point du match nul décroché par le premier non-reléguable, le Torino, face à la Lazio Rome, entraînée par son frère, à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat (0-0) !

"Je suis désolé d’avoir manqué la victoire et pour la relégation de mon frère. Nous avons fait un super match, mais nous n'avons pas réussi à marquer. J'ai félicité les garçons", a réagi Simone Inzaghi à l’issue de la rencontre. Si on ne peut même plus compter sur sa famille… !