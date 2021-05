Hein Vanhaezebrouck : "Nous n'avons plus qu'une seule option, gagner à Malines !"

Ce mercredi soir, La Gantoise s'est imposée contre le Standard de Liège lors de la cinquième journée des Playoffs 2. Tout se jouera donc ce week-end entre les Buffalos et le KV Malines pour la première place du groupe et le fameux ticket européen.

Hein Vanhaezebrouck était content après la victoire de La Gantoise contre le Standard de Liège. Les Buffalos ont rapidement ouvert le score via Malede (7e) face aux Rouches puis ont buté sur la défense liégeoise. Ils tueront la rencontre dans les arrêts de jeu grâce à Yaremchuk (90e+4). "En fait, nous aurions dû mener 2-0 après 20 minutes, alors les choses auraient pu être différentes. Maintenant, on oublie de jouer notre jeu. En deuxième mi-temps, nous avons été faibles et pas aussi vifs qu'en première mi-temps. Mais j'ai aussi vu des choses positives : nous n'avons pratiquement pas donné d'occasions. Mais nous avons perdu trop de ballons. Chaque fois que nous avions le ballon, nous le donnions trop facilement. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait", a lâché le coach des Buffalos.

"Nous sommes obligés de gagner samedi. Nous avons le même nombre de points que Malines, mais nous avons gagné un demi-point, donc nous sommes derrière eux. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule option pour nous : gagner à Malines. Le KaVé est une bonne équipe. Je ne pense pas qu'il y aura 0-0, ce serait un très mauvais résultat pour nous. D'habitude, il y a beaucoup de buts et d'occasions, ce ne sera pas différent cette fois", a conclu Hein Vanhaezebrouck.