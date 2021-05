Les favoris de l'Euro selon le sélectionneur néerlandais

S'il entend bien aller le plus loin possible cet été, Frank de Boer ne place pas ses Oranje parmi les principaux favoris de l'Euro.

De retour dans un grand tournoi après avoir manqué le Mondial 2018 et l'Euro 2016, les Néerlandais ont bien l'intention de jouer les trouble-fêtes durant le tournoi continental. Mais Frank de Boer ne place son équipe parmi les principaux favoris.

"Je vois plutôt la France, la Belgique et l'Espagne comme les premiers favoris", explique-t-il. "Le Portugal aura aussi une très belle équipe. Et puis il y a aussi l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie... Nous voulons aller le plus loin possible, mais tout ce qui dépassera une demi-finale sera du bonus", ajoute le sélectionneur des Pays-Bas.