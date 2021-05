Reda Jaadi bientôt de retour en Belgique ?

Deux ans après avoir quitté la Belgique, Reda Jaadi serait dans le viseur de plusieurs clubs belges et français.

Reda Jaadi se rapproche d'une nouvelle destination. D'après les informations de La Dernière Heure, le milieu du FUS Rabat pourrait retrouver la Belgique cet été. Plusieurs clubs belges, dont l'identité n'a pas été dévoilée, seraient intéressés par son profil. Toutefois, ils ne seraient pas les seuls dans le dossier.

En effet, le quotidien annonce que des équipes françaises se seraient également penchées sur la situation du gaucher de 26 ans. Il y a un an, le principal intéressé avait déjà repoussé des offres venant de France et de Belgique. Mais les choses auraient changé depuis lors. Aujourd'hui, le natif de Bruxelles serait plus proche d'un départ.

Pour rappel, Reda Jaadi est un ancien joueur de Pro League. L'international marocain a déjà porté les couleurs du Standard, du Club de Bruges, de Malines et de l'Antwerp au cours de sa carrière. En août 2019, il avait choisi de rallier le Maroc. Deux ans plus tard, il pourrait quitter la capitale pour faire son retour en Belgique.