Un point loin d'être un détail pour Anderlecht

Anderlecht a donc arraché le 3-3 dans les arrêts de jeu face à Bruges, et ce point a été célébré presque aussi intensément que les buts synonymes de titre côté Blauw & Zwart.

L'image était frappante : à la 93e minute, Jacob Bruun Larsen profite d'une passe en retrait et fait 3-3 pour un Anderlecht qui aura l'air de rien très bien fini la rencontre face à un Bruges visiblement stressé, et le RSCA prend un point. La victoire n'est plus à portée, les arrêts de jeu étant quasi-terminés, mais tout le staff et le banc anderlechtois fêtent le but, et Vincent Kompany monte sur le terrain comme s'il était champion.

Une réaction compréhensible : ce point, il est loin d'être un détail. Grâce à ce partage, le RSC Anderlecht reste devant l'Antwerp, 4e des Playoffs, et n'aura besoin que de ne pas perdre au Bosuil pour s'offrir un podium dans cette saison 2020-2021. Une médaille de bronze surtout synonyme d'Europa League plutôt que de Conference League. Et synonyme de saison très réussie ...