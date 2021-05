Youri Tielemans doublement joueur de la saison à Leicester !

Voilà une bien belle récompense pour Youri Tielemans: le milieu de terrain des Diables Rouges a été élu joueur de Leicester de la saison par ses supporters!. Le club vient de l'annoncer via ses réseaux sociaux.

Le club a aussi annoncé que Youri Tielemans était le joueur de la saison selon... les joueurs de Leicester ! Une double récompense donc pour l'ancien Anderlechtois.

Cette saison, Youri Tielemans a disputé 50 rencontres pour Leicester City, avec 9 buts et 6 passes décisives. Il y a quelques jours il a offert la première Cup de l'histoire de son club en marquant le seul et unique but de son équipe contre Chelsea à Wembley.

Supporters’ Player of the Season ☑️

Players’ Player of the Season ☑️



Our No.8 at the double 🏆🏆 pic.twitter.com/1TXq0rzrIE