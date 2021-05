Sebastiaan Bornauw: "Deux finales à jouer!"

Buteur à quelques minutes du coup de sifflet final de la saison de Bundesliga, Sebastiaan Bornauw a permis au FC Cologne d'éviter l'une des deux dernières places du classement et donc la relégation directe en D2 allemande.

Mais il sait que ce n'est qu'une partie du travail qu'a effectuée son équipe, samedi soir. "D'abord, je veux remercier les fans pour leur incroyable soutien. On s'est battu jusqu'au bout. Il nous reste deux finales à jouer pour rester en Bundesliga", insiste-t-il.

Le FC Cologne disputera en effet les barrages et connaîtra son adversaire, le troisième du championnat de D2, dimanche soir. Il s'agira de Holstein Kiel ou de Greuter Fürth, actuels deuxième et troisième de Bundesliga.2, qui vont se disputer à distance la montée directe ce dimanche après-midi.

Never give up 💪 Fokus auf die Relegation.. Come on #effzeh 🔴⚪️ pic.twitter.com/T6pgPIPwqm