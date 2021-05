Le président de Rennes demande une somme colossale pour Jérémy Doku

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a répondu aux questions des médias ce lundi matin, au lendemain de la qualification des Rouge et Noir pour une nouvelle Coupe d'Europe.

Jérémy Doku attise les convoitises, mais le président du Stade Rennais ne veut pas se séparer du Diable Rouge. "J'avais entendu beaucoup de critiques sur Jérémy Doku mais aujourd’hui, il restera chez nous et ça ne fait aucun doute. Il est suivi par les plus grands clubs européens et a encore montré dimanche soir (contre Nîmes, 2-0) quel joueur il était. Il est sélectionné avec la Belgique pour l’Europe", a confié Nicolas Holveck dans des propos relayés par Ouest-France.

Pas question de le laisser partir donc. "Vu son potentiel, c’est possible qu’on soit sollicité, mais c’est clair qu’il sera avec nous la saison prochaine. S’il y a une offre de 100 millions d’euros, c’est sûr qu’on réfléchira mais sinon il est très bien au Stade Rennais", a souligné l'homme fort des Rouge et Noir.

De quoi probablement dissuader quelques clubs qui verront le potentiel du joueur lors de l'Euro d'ici quelques semaines.