Salaire doublé pour Fernandes?

Le milieu de terrain portugais est certainement la pièce maîtresse des Red Devils depuis son arrivée à Old Trafford.

Depuis son arrivée à Manchester United en janvier 2020, Bruno Fernandes (26 ans, 57 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) ne cesse de briller et se montre toujours plus décisif. Le Portugais mène le jeu et marque des buts importants. Un joueur précieux pour les Red Devils qui souhaitent le blinder dès maintenant.

Ainsi, le tabloïd Daily Mirror nous apprend que la formation mancunienne entend revaloriser le contrat de son milieu offensif, qui court jusqu'en 2025, en lui doublant son salaire. L'ancien du Sporting verrait ainsi ses émoluments hebdomadaires passer à 232 000 euros, pour obtenir un revenu annuel proche des 12 M€. Un plan bien senti de la part de MU qui offre là une belle récompense financière à son meneur d'attaque et devrait aisément couvrir ses arrières dans ce dossier.