Pas d'exploit pour Toulouse : Nantes s'incline mais reste en Ligue 1

Il fallait un exploit toulousain sur la pelouse du FC Nantes, vainqueur à l'aller (1-2), et il a fallu avoir lieu : les Canaris s'inclinent, mais restent en Ligue 1.

Nantes avait fait la différence à l'aller et peut s'en réjouir : ce dimanche, les Canaris se sont faits peur face à Toulouse, qui prenait l'avantage à la 62e minute et n'était donc qu'à un but de monter en Ligue 1. Avec Brecht Dejaegere et Sébastien Dewaest dans le 11 de base, Toulouse ne parviendra cependant finalement pas à aller au bout et terminera même la rencontre à 10 après l'expulsion de N'Goumou à la 87e.

Côté nantais, Coulibaly, Simon et Appiah étaient à nouveau titulaires, mais ni Renaud Emond ni Anthony Limbombe ne sont montés au jeu. Tous deux participaient peut-être à leur dernier match pour le FC Nantes, qui reste donc en Ligue 1 malgré sa défaite (0-1).