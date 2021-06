Breel Embolo frustré : "On s'est fait punir alors qu'on méritait la victoire"

L'attaquant de la Nati a été nommé homme du match.

Ce samedi, la Suisse a été tenue en échec par le Pays de Galles (1-1) lors de la première journée du Groupe A de l'Euro. Auteur de l'ouverture du score pour la Nati, Breel Embolo (24 ans, 44 sélections et 6 buts) a affiché ses regrets au micro de beIN Sports.

"Il y a une frustration, après c’est le premier match, on sait qu’on peut faire plus. On aurait dû chercher ce second but, on a profité d’un coup de pied arrêté et on s’est aussi fait punir comme ça. Aujourd’hui, je trouve qu’on a été trop passif après le 1-0. On a eu 2 ou 3 actions, mais on n’a pas réussi à terminer. Mais on s’est fait punir alors qu’on méritait la victoire", a déploré le joueur du Borussia Mönchengladbach.