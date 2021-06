La presse unanime pour saluer la victoire et le jeu proposé par l'Italie : "C'est comme ça que nous voulons vous voir !"

L'Italie n'a pas manqué ses débuts avec une nette victoire 3-0 face à la Turquie hier soir au Stadio Olimpico.

Une victoire largement saluée par la presse, surtout en Italie où la Nazionale a laissé une excellente impression.

"La meilleure chose est qu'ils ont continué à essayer de marquer. C'est un signe de courage qui est bon pour l'Italie qui prend un nouveau départ", analysait La Gazzetta dello Sport qui a également évoqué un "départ spectaculaire" et que l'Italie a "fait le spectacle pour le premier match du groupe."

Le Corriere dello sport titrait un "Viva l'Italia" pour saluer la performance des hommes de Roberto Mancini.

Pour Tuttosport, l'Italie a convaincu avec la manière et le quotidien espère voir la Nazionale poursuivre sur le même rythme : "C'est comme ça qu'on veut te voir !"

Victoire méritée

Cesc Fabregas était l'analyste de service du côté de la BBC. L'ancien joueur de Chelsea, qui a remporté deux fois le championnat d'Europe avec l'Espagne, a lui aussi été impressionné par les Italiens : "La Turquie n'a tout simplement pas pu suivre le ballon", a déclaré le joueur de Monaco.

"La pire chose que l'on puisse faire quand on défend comme ça, c'est de botter le ballon à chaque fois et de se retrouver à nouveau derrière. Et ils se sont fait manger tout cru. Les courses d'Immobile étaient également fantastiques, Barella et Jorginho ont été excellents en seconde période. Leur victoire était vraiment méritée."