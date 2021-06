Mats Hummels : "La défaite nous fait très mal et à moi surtout"

Le défenseur central du Borussia Dortmund était évidemment très déçu après la défaite allemand face à la France (1-0).

De retour en sélection après trois années d'absence, Mats Hummels a été malheureux contre l'équipe de France (0-1), mardi, pour l'entrée en lice de l'Allemagne dans l'Euro, en marquant l'unique but du match contre son camp.

"La défaite nous fait très mal et à moi surtout parce que mon but a décidé du sort du match au final. Nous avons tout donné et nous nous sommes bien battus. Bien sûr, nous savons aussi que nous avons encore une marge de progression en termes de jeu. Mais vous avez vu que nous voulons nous arracher lors de ce tournoi, que nous voulons vous inspirer à nouveau et réussir. Je tiens à vous remercier beaucoup pour tous les messages, je n'ai probablement jamais reçu autant (pas seulement) de mots encourageants. Et c'est tant mieux car cela signifie tellement pour moi d'être de retour en sélection", a posté le défenseur central sur Instagram.