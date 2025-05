"Il y a un an, j'étais encore cet entraîneur qui avait été licencié" : Rik De Mil comme on ne l'avait jamais vu

Pour ceux qui voulaient voir Rik De Mil se déchaîner, il fallait se rendre jeudi soir au Bosuil. L'entraîneur carolo a pris le temps de savourer mais aussi réfléchir sur cette fin de saison en apothéose.

Quand Parfait Guiagon a offert la victoire à Charleroi dans le temps additionnel contre l'Antwerp, tout le banc des Zèbres est monté sur le terrain. Ce qui était frappant, c'est à quel point Rik De Mil est resté calme à ce moment-là. "La réalité est que vous devez vous créer quelques moments pour vous-même lorsque tout le monde est en euphorie. Vous pensez alors : puis-je encore changer quelque chose ? Quelle est la prochaine étape ? Que puis-je encore transmettre aux joueurs ?", explique l'entraîneur des Zèbres.

Ce sont des pensées qui hantent constamment l'esprit de presque tous les entraîneurs : "Pendant un match, rien ne peut me sortir de cette bulle. Mais après la rencontre, je peux tout aussi bien faire la fête". De fait, le T1 des Zèbres s'est lâché avec ses joueurs et son staff à l'issue de la victoire au Bosuil.

Il y a un temps pour tout

Les festivités ont causé des taches sur son costume : "J'ai eu quelques problèmes vestimentaires", rit-il de bon cœur. "Quelqu'un a aussi sauté sur mon dos. Je ne sais pas comment je dois me sentir à ce sujet. Mais moi aussi bien que les joueurs doivent profiter de telles festivités".

De Mil a savouré comme il se doit : "Il est incroyablement difficile d'expliquer mes émotions à ce moment-là. Le football est magnifique, mais je n'oublie pas les moments difficiles".

C'est que tout va très vite dans le football : "Il y a un peu plus d'un an, j'étais encore cet entraîneur qui avait été licencié". Rik De Mil avait payé la note pour tout le monde après cette 'fin de match de la honte' entre Westerlo et Genk. Un an plus tard, il s'apprête à emmener Charleroi en Coupe d'Europe.